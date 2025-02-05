Samsun’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede yollar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, karda ilerlemekte zorlandı. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar kar lastiklerinin olmaması nedeniyle yolda kaldı. Trafik akışı durdu. Ekipler, yolda kalan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.