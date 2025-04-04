Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 23 milyar 385 milyon dolara, ithalat yüzde 2,3 yükselişle 30 milyar 652 milyon dolara çıktı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat martta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,2 artışla 23 milyar 385 milyon dolar, ithalat yüzde 2,3 yükselişle 30 milyar 652 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,7 artarak 54 milyar 36 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 0,5 azalışla 7 milyar 267 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 0,7 puan artarak yüzde 76,3'e, enerji verileri hariç tutulduğunda 3,5 puan yükselerek yüzde 89,1'e, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise 2,1 puan artışla yüzde 93,3'e ulaştı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat verileri

Geçen ay en çok ihracat yüzde 4,5 artış ve 11 milyar 875 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 2,9 azalış ve 7 milyar 860 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 5,2 artış ve 3 milyar 224 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94 (21 milyar 982 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,7 (861 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (391 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Martta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 423 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 400 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,8 olarak hesaplandı.

Martta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 491 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 522 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 3 milyar 318 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri ne durumda?

Martta en çok ithalat yüzde 0,4 artış ve 21 milyar 25 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 12,3 artış ve 5 milyar 212 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 1 artışla ve 4 milyar 368 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 78,2 ile imalat sanayisinde (23 milyar 971 milyon dolar), yüzde 15,2 ile madencilik ve taş ocakçılığında (4 milyar 652 milyon dolar), yüzde 4,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 246 milyon dolar) hesaplandı.

Martta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 996 milyon dolarla Çin, 3 milyar 371 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 492 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 59,4 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 197 milyon dolarla AB, 7 milyar 541 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 611 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 11,5 arttı

GTS kapsamında ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 2,5 artarak 65 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 yükselerek 87 milyar 886 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3,7 artışla 153 milyar 192 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 11,5 yükselişle 22 milyar 581 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 74,3 olarak hesaplandı.