Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Dumlupınar’dan Muavenet’e, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan Irak ve Suriye Harekatlarına kadar pek çok önemli görevde yer alan deniz şehitlerini ve FETÖ’nün kumpas davalarında kaybedilen kahramanlarını andığı bir paylaşımda bulundu.

"Tüm “Deniz Şehitlerimizi” minnet ve rahmetle anıyorum"

CHP'li Bağcıoğlu, paylaşımında "Dumlupınar’dan Muavenet’e, Atılay’dan Meltem’e,

Kocatepe’den Değirmendere’ye, Ç-136’dan Tınaztepe’ye, Kıbrıs Barış Harekatından Irak ve Suriye Harekatlarına, Teröristle Mücadele Harekatına; Deniz Piyade, SAT, SAS, dalgıç ve deniz havacılarımızdan FETÖ ve işbirlikçilerinin kurguladığı kumpas davalarda kaybettiklerimize, tüm “Deniz Şehitlerimizi” minnet ve rahmetle anıyorum. Yiğit ruhları şad olsun "şeklinde ifadelere yer verdi.

81 kahraman hayatını kaybetti

1953 yılında, 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait Dumlupınar denizaltısı, Çanakkale Boğazı'nda yaşadığı trajik bir kazada 81 personelini kaybetti.

Nara Burnu açıklarında, İsveç'e ait Naboland adlı yük gemisiyle çarpışan Dumlupınar, saatler içinde suya gömüldü.

Bugün, her yıl 4 Nisan’da, bu faciada hayatını kaybeden denizciler anılıyor.

Çanakkale Boğazı'nda bir facia

1953 yılı 4 Nisan’ı, saat 02.10 sularında, Çanakkale Boğazı'nda, Dumlupınar denizaltısı, Naboland isimli bir İsveç yük gemisiyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, Dumlupınar’ın güvertesinde bulunan 8 personel denize düştü. Bu 8 kişiden 2’si pervaneye takılarak, biri ise boğularak hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Gümrük Motoru, bölgeye ulaşarak sağ kalan 5 kişiyi Çanakkale’ye götürdü ve hastaneye yatırdı.