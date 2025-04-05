Çubuk Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ettiği ve grup toplantısına katıldığı paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda;

''Belediye Başkanımız Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen Grup toplantısına katıldı. Başkan Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, AK Parti Grup Başkanvekili Emre Aslantaş ve meclis üyelerinin de katıldığı Grup Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.'' ifadelerine yer verildi.