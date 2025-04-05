Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), resmî ziyaret kapsamında İspanya'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 6 Şubat Kahramanmaraş merkez üslü depremde yardıma koşan ilk ülkelerden biri olan İspanya’nın Askerî Acil Durum Birimi’ni (UME) ziyaret ettiğini açıkladı.

TSK'nın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda;

''Resmî ziyaret kapsamında İspanya’da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, Torrejón Hava Üssü'ndeki NATO Birleşik Hava Harekât Merkezi (CAOC) ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkez üslü depremde yardıma koşan ilk ülkelerden biri olan İspanya’nın Askerî Acil Durum Birimi’nde (UME) ve İspanya Airbus tesislerinde incelemelerde bulunmuş; Torrejón Üssünde görevli Türk personel ile görüşmüş; Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Sayın Nüket KÜÇÜKEL EZBERCİ ve İspanya Askeri Ataşeliğini ziyaret etmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

Resmî ziyaret kapsamında İspanya’da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, Torrejón Hava Üssü'ndeki NATO Birleşik Hava Harekât Merkezi (CAOC) ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkez üslü depremde yardıma koşan ilk ülkelerden biri olan İspanya’nın Askerî Acil Durum Birimi’nde… pic.twitter.com/9r8LnLBgEU MSB'den NATO kutlaması April 4, 2025