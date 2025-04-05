Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), resmî ziyaret kapsamında İspanya'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 6 Şubat Kahramanmaraş merkez üslü depremde yardıma koşan ilk ülkelerden biri olan İspanya’nın Askerî Acil Durum Birimi’ni (UME) ziyaret ettiğini açıkladı.

TSK'nın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda;

''Resmî ziyaret kapsamında İspanya’da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, Torrejón Hava Üssü'ndeki NATO Birleşik Hava Harekât Merkezi (CAOC) ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkez üslü depremde yardıma koşan ilk ülkelerden biri olan İspanya’nın Askerî Acil Durum Birimi’nde (UME) ve İspanya Airbus tesislerinde incelemelerde bulunmuş; Torrejón Üssünde görevli Türk personel ile görüşmüş; Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Sayın Nüket KÜÇÜKEL EZBERCİ ve İspanya Askeri Ataşeliğini ziyaret etmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

Muhabir: Haber Merkezi