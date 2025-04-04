Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Berlin’deki ilk kuşak Türklerden, Çelik ve Umar ailelerine misafir olduk. Bu iki güzel aile ile kuşaklar arası iletişim ve aile yapısındaki dönüşümler üzerine sohbet ettik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, Türk kültürünü ve aile yapısını; merkezindeki sevgi, saygı ve güven"

Berlin’deki ilk kuşak Türklerden, Çelik ve Umar ailelerine misafir olduk. Bu iki güzel aile ile kuşaklar arası iletişim ve aile yapısındaki dönüşümler üzerine sohbet ettik.



Yurt dışındaki vatandaşlarımız, Türk kültürünü ve aile yapısını; merkezindeki sevgi, saygı ve güven… pic.twitter.com/hDTBXfpJfq — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) April 3, 2025