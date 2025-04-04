9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüşü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'a dönüşte havayolunu değerlendiren vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA bir dizi önlem aldı. İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri ise yurt dışından dönen yolcuların pasaport sırasında bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu.

Kaynak: DHA