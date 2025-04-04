Türk siyasetinin önemli figürlerinden olan Alparslan Türkeş, ölümünün 28. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı ve Türk milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden olan Türkeş, 4 Nisan 1997'de İstanbul'da hayatını kaybetmişti. Bugün, 4 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenen anma töreni, Türkeş'in Türk milliyetçiliği ve ülkücü hareket üzerindeki büyük etkisini bir kez daha hatırlattı.

Törene, MHP'li yöneticiler ve partililer katıldı. Katılımcılar, Türkeş’in fikirlerinin ve mücadelesinin Türk siyasetindeki önemini vurgularken, onun Türk milletine olan bağlılığı ve ülkücü hareketin gelişimine katkıları üzerine konuşmalar yapıldı.

DEVLET BAHÇELİ TÖRENE KATILMADI!

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli törene katılmadı. Bahçeli'nin bir süre önce geçirdiği ameliyat nedeniyle dinlenme sürecinde olduğu ifade ediliyordu. Zaman zaman siyasilerle telefonda görüşme yapan Bahçeli'nin, anma törenine katılması bekleniyordu, ancak Bahçeli törene katılmadı. Bahçeli’nin, Alparslan Türkeş’in anma törenine katılmaması, partililer ve vatandaşlar arasında merak konusu oldu.