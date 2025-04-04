7. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, aday olmama kararını kamuoyuna açıkladığı mesajında, kendisine yönelik tehdit ve eleştirilere de yanıt verdi.

"Tehditlere boyun eğmedim"

Kılıçdaroğlu, aday olmama kararının "Aday olursan yüzüne tükürürler" diyen siyasetçilerin tehditlerinden kaynaklanmadığını vurguladı. "Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" ifadeleriyle suçlamalara sert bir şekilde karşılık verdi. Ayrıca, "Aday olursan taşlarlar" söylemiyle organize edilen linç kampanyalarından da korkmadığını belirterek, "Yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!" dedi.

"İftiralara karşı mücadelem milletin vicdanına emanet"

"Hangi yüzle aday olacaksın!" diyen, sözde muhalif ve müesses nizamın askerleri olan medya mensuplarının iftiralarına da değinen Kılıçdaroğlu, ülkesi ve partisi için verdiği mücadelenin milletin vicdanına emanet olduğunu ifade etti.

"Partiyi iç çekişmelere sevk etmemek için aday değilim"

Kılıçdaroğlu, aday olmama kararının en önemli nedeninin, partiyi iç çekişmelere sevk etmemek ve dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek olduğunu vurguladı. Kurultayın millete, ülkeye ve partiye hayırlı olmasını dileyen Kılıçdaroğlu, "Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik" 1 ifadelerini kullandı.

