Kaza, saat 04.00 sıralarında Kaynarca ilçesine bağlı Büyükyanık Mahallesi’nde meydana geldi.

Ters yöne giren Serdar Denizgez’in kullandığı 06 JUY 82 plakalı otomobil ile 06 DE 1979 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Denizgez, kaza yerinde hayatını kaybetti, yanındaki E.A.G. (21), Ö.Y. (45) ve A.E. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Denizgez'in cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)