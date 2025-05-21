Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonla, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi. Gıda güvenliğini tehdit eden bu olay, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Operasyon, Teşvikiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve izinsiz üretim yaptığı belirlenen bir işletmeye yönelik olarak 13 Mayıs günü saat 19.30’da düzenlendi. Yapılan takipte, işletmenin camlarının içeriden karartıldığı, giriş-çıkışların gece saatlerinde gerçekleştiği ve araçların görünmemesi için çevredeki alanlara park edildiği tespit edildi.

Süt Kullanılmadı, Tarihi Geçmiş Kaşarlar Yeniden İşlendi

Yapılan kontrollerde, işletme sahibinin peynir üretiminde süt kullanmadığı, bunun yerine piyasadan toplanan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerini eritip yeniden kalıpladığı belirlendi. Üretim izni bulunmayan bu işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen tüm ürünlere el konularak imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Şok Detay: Kaşar Peynirin İçinden Eldiven Çıktı

Olayın geçmişi ise daha da çarpıcı. 2025 yılı Mart ayında Alo Gıda 174 hattına yapılan bir ihbarda, bir tüketici satın aldığı kaşar peynirinin içinden plastik eldiven çıktığını bildirmişti. Yapılan analiz sonucunda, şikâyete konu olan ürünün de aynı şüpheli işletmeci tarafından üretildiği ortaya çıktı.

Sabıkalı İşletmeci Cezalardan Kaçtı

İsmi açıklanmayan şüpheli işletmecinin daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu ve bu kapsamda kesilen para cezalarının, mal varlığı kaydı bulunmadığı gerekçesiyle tahsil edilemediği öğrenildi.

Gıda Güvenliği İçin Çağrı

Yetkililer, vatandaşların şüpheli gıda ürünlerini Alo Gıda 174 hattı veya Tarım ve Orman Bakanlığı mobil uygulamaları üzerinden ihbar etmeleri çağrısında bulundu.