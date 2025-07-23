İlk belirlemelere göre, yangın elektrik hattı altından gelen parlamayla başladı. Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve kısa sürede dumanların gökyüzünü kapladığını belirtti.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve hava desteğiyle söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun bir mücadele yürütüyor.

Yetkililer, bölgedeki elektrik hatları ve hava sıcaklığı gibi faktörlerin yangının çıkış nedenleri arasında olduğunu değerlendirirken, vatandaşlara ormanlık alanlarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.