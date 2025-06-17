Star TV’de yayınlanan ve Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı ile Umut Kaplıca gibi isimlerin rol aldığı Sahipsizler dizisi, geniş izleyici kitlesiyle dikkat çekiyor. Ancak sezon finali çekimlerinde sette gerilim yaşandı, kamera arkasında tansiyon yükseldi.

Final sahnesinin çekildiği sırada, dizide Cevdet karakterini canlandıran usta oyuncu Reha Özcan’ın, gece çekimleri öncesi verilen yemek molasında sinirlerine hakim olamadığı iddia edildi.

Alınan bilgilere göre, Reha Özcan reji ekibine sert ve ağır sözler sarf ederek setin atmosferini bir anda gerdi. Oyuncunun öfkeli tutumu, setteki herkesi şaşırttı. Çekimlerin ardından Özcan, ekibe "iyi tatiller" dileğinde bulunarak sette ayrıldı. Ancak kamera kapandıktan sonra da gerilim ortamı devam etti.

Kulis bilgilerine göre, ikinci sezonda dizide yer almayacağı konuşulan Reha Özcan hakkında bazı genç oyuncular yapım şirketine resmi şikâyette bulundu ve hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Özcan’ın konuya ilişkin kamuoyuna açıklama yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.