Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" TAM BİR YIL OLDU. Bu 365 günde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuza emin adımlarla ilerleyeceğimiz “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli”ni hayata geçirdik. Sağlık sistemimizin daha güçlü yarınları için bir dizi köklü değişikliğe imza attık. 49 ili ziyaret ettik, sahayı yerinde inceledik. 158 yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 34 yeni Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açtık. 49 yeni İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisi inşa ettik. Sağlıkta yapay zekâ kullanımını daha etkin hâle getirdik.

ASELSAN ile TÜSEB iş birliğiyle yerli Kalp – Akciğer Makinesi’ni üretebilir hâle geldik. Kamu Hastaneleri bünyesindeki ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli hekim sayımızı %7 oranında artırdık. Sahadaki denetimleri artırdık, Risk Esaslı Denetim Sistemi’ni (REDES) hayata geçirdik. 81 ilimizde gerekli altyapıyı kurarak 210 REDES temsilcisi görevlendirdik. MHRS’de bekleyen randevu taleplerini yaklaşık %80 oranında azalttık. 75 yeni düzenlemeyle yaptığımız köklü değişikliklerin hukuki altyapısını oluşturduk. Aile hekimlerimiz tarafından 56 milyonun üzerinde kronik hastalık taraması yapıldı. Yaklaşık 5,6 milyon kişiye erken tanı koyuldu.

10 milyon 200 bin kişiye kanser taraması yapıldı. 1 milyon 282 bin 505 anne adayına eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı Eğitimleri ile yaklaşık 66 bin öğrenciye ulaşıldı. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde yaklaşık 18 milyon kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi. “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasına 6,5 milyonun kişinin boy kilo ölçümü yapıldı.

Altı Bileşenli Karma Aşı uygulaması başlatıldı. Gebelere yönelik Tdab Aşısı Aşılama Programımıza eklendi. 48 bin kanser hastamız ve aileleri için hayati bir adım atıldı. 25 kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacı SGK geri ödeme kapsamına alındı. Sigara Bırakma Polikliniği sayımız 467’den 668’e yükseldi. Küresel iş birliklerimizi geliştirecek 37 uluslararası belgeye imza atıldı. İnşallah, sağlık alanında düzenlemeleri içeren ve TBMM’ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile; organ bağışından ilaç tedarik zincirine, tıbbi cihazlardan aldatıcı reklamlara, özel sağlık kuruluşlarından sağlık bilişim teknolojilerine kadar bir dizi değişiklik daha hayata geçirilecek. Büyük sağlık ailemizle çok daha ötesini düşleyecek, “Küresel Sağlıkta Lider Türkiye” hedefimiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı"