CHP'nin İstanbul İl Yönetimi için kritik davanın görüşmesi yapıldı. CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “kongre iptal” davası 21 Kasım'a ertelendi. Buna göre İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Gürsel Tekin’in kayyımlığı devam edecek.

Mahkeme; CHP’nin hakimin reddi talebinin geri çevrilmesine, 2 Eylül 2025 tarihli ara karar hakkında istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine, dosyanın Ankara’da mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin gelecek celse değerlendirmesine ve bu aşamada ön inceleme yapılmasına gerek olmadığına hükmederek bir sonraki duruşmayı 21 Kasım saat 10.00’a erteledi.