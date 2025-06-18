AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında sağlıkla ilgili yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklifle, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" ile hayata geçirilen "Sağlık Türkiye Yüzyılı Programı" doğrultusunda kaliteli sağlık hizmeti sunumunun sağlanması, sağlık alanındaki gücün korunması amacıyla düzenlemelere ve değişikliklere gidilecek.

Teklife göre, eczacılar için toptan ilaç satışı ihlalleri ile ilaç takip sistemine bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlenecek.

Diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği ihdas edilecek, sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşlarında ek ödemeye hak kazanan personelden Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında (TÜSEB) görevlendirilenler de ek ödemeden yararlanabilecek.

Özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlemeler

Özel sağlık tesisleri için tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.

Vatandaşların güvenli sağlık ürünlerine erişiminin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden, piyasada bulunduran ve hizmete sunanlar idari para cezasına çarptırılacak.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odalarının organlarının oluşumu ve görevleri ile optisyenlik mesleğine yönelik disiplin hükümleri düzenlenecek.