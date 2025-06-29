Bir döneme damgasını vuran ve özellikle futbol maçlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Sabri Ugan’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm spor dünyasına başsağlığı dileriz.

Sabri Ugan, sadece anlatımıyla değil, spora olan tutkusu, bilgisi ve mesleki duruşuyla da iz bırakan isimlerden biri olarak hatırlanacak.