Bir döneme damgasını vuran ve özellikle futbol maçlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Sabri Ugan’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm spor dünyasına başsağlığı dileriz.
Sabri Ugan, sadece anlatımıyla değil, spora olan tutkusu, bilgisi ve mesleki duruşuyla da iz bırakan isimlerden biri olarak hatırlanacak.
Spor medyasının usta ismi, unutulmaz sesi Sabri Ugan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.June 29, 2025
Sabri Ugan'a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/VRBP35LzxU
Muhabir: Uğurcan Bayrakdar