Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir müzakere turunun olasılığını değerlendirdi. Peskov, uzmanlar seviyesinde görüşmelerin sürdüğünü belirterek, İstanbul’da sağlanan anlaşmaların uygulanma sürecinin devam ettiğini ve esir ile cenaze değişimi işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Yeni müzakere turunun tarihinin henüz netleşmediğini vurgulayan Peskov, "Üçüncü tur müzakerelerin bu hafta kesinleşeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor." dedi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan görüşmenin ise müzakere süreci tamamlandıktan sonra gerçekleşeceğini kaydetti.

Hatırlanacağı üzere, 2 Haziran 2025’te Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen müzakerelerde, yaklaşık 6 bin Ukraynalı askerin dondurulmuş cesetlerinin teslimi ve ağır hasta ile yaralı askerlerin yanı sıra 25 yaş altındaki esirlerin takası konusunda önemli uzlaşı sağlanmıştı.