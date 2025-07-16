Pursaklar Belediyesi, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, Hüma Sultan Hanım Evi’nde düzenlenen özel bir programla şehitleri rahmetle andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. Şehitlerin hatırası için eller semaya açılırken, programa yoğun katılım gösteren kadınlar duygu dolu anlar yaşadı.

“O gece unutulmadı, unutturulmayacak”

15 Temmuz’un milletin bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz gecesi bu millet, inancı ve cesaretiyle büyük bir destan yazdı. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Hanım Evlerimizde düzenlenen bu anlamlı etkinlikler, o karanlık geceyi ve kahramanlarımızı unutmamak adına son derece kıymetli. Yapılan dualar, milletimizin bağımsızlık ruhunu ne denli içselleştirdiğinin göstergesidir. O geceyi hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin sorumluluğudur.”

Hüma Sultan Hanım Evi’nde gerçekleştirilen anma programı, hem anlamlı içerikleri hem de yoğun katılımıyla gönüllere dokundu. Etkinlik, vatan için canını feda eden kahramanların anısını yaşatmak adına güçlü bir birlik ve beraberlik mesajı verdi.