Yerli ve milli tarımın gelişmesi için fide ve tohum destekleriyle üreticiyi teşvik eden Pursaklar Belediyesi, bu kez Abadan Bal Ormanı’nda 300 kovanla yürütülen bal hasadına başladı.

Doğal beslenmenin yaygınlaşması amacıyla çeşitli projelere öncülük eden ve halkın büyük beğenisini kazanan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bal hasadına bizzat katıldı. Koruyucu kıyafetlerini giyerek arı kovanlarını tek tek inceleyen Başkan Çetin, petekleri kovanlardan özenle çıkardı.

“Arıcılığa destek veriyor, doğanın bereketini en verimli şekilde değerlendiriyoruz”

Abadan Bal Ormanı’nın zengin florası ve temiz havasıyla yüksek kalitede bal üretimine ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Çetin; “PurBal markamızla bu yıl da arılarımızın binbir çiçekten topladığı, saf ve katkısız balımıza ulaştık. Bal projemiz sayesinde hem arıcılığı teşvik ediyoruz hem de doğal kaynaklarımızı israf etmeden değerlendiriyoruz. Ürettiğimiz balı ilçemizdeki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşacağız. Üretmeye, çalışmaya ve üretene destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Geven Balı: Doğadan Gelen Şifa

Geven bitkisinden elde edilen bal; soğuk algınlığı, grip, astım, enfeksiyon, kronik yorgunluk gibi birçok rahatsızlıkta doğal bir destekleyici olarak öne çıkıyor. Ayrıca kalp ve böbrek hastalıklarına, mide ülserlerine, çeşitli alerjilere, cilt yaralarına ve sindirim sorunlarına iyi geldiği biliniyor. Kemoterapiye bağlı iştahsızlık sorununa da doğal bir çözüm sunuyor.