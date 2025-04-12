Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak maçın hava atışı saat 18.00’de yapılacak. Bilet fiyatları, öğrenci ve tam bilet 100 TL, VIP bilet ise 750 TL olarak belirlendi. Ev sahibi Karşıyaka’da kadroda yer alan 4 yabancı oyuncudan Gallinat ve Hollins sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Ligde her iki takım da 9’ar galibiyetle, düşme hattının 2 galibiyet üzerinde yer alıyor. İzmir derbisi, her iki ekip için de büyük önem taşıyor. Bu mücadele öncesinde, saat 15.30’da oynanacak Merkezefendi Bld Basket-Manisa Basket maçının kazananı, düşme hattındaki farkı 1 galibiyete indirecek. Derbide galip gelecek takım, son 5 hafta öncesi büyük oranda rahatlayacakken, mağlup ekip ise kalan maçlara düşme korkusuyla çıkacak.