Alanya Belediyespor ile Play-Off 5-6 etabını oynayacak olan İzmir ekibi, önümüzdeki sezon CEV Cup ya da Challange Cup’ta ülkemizi temsil edecek. Geçen sezon Başantrenör Ömer Tok liderliğinde 1'inci Lig’de şampiyon olarak bir yıl aradan sonra Efeler Ligi’ne geri dönen Altekma, bu ligdeki ilk yılında bu önemli başarıyı elde etti.

Çok isteyip çok çalıştıklarını ve kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarının kapısını açtıklarını belirten Altekma Başantrenörü Ömer Tok, “Spor Toto serisinde 1-0 geriye düştük ama pes etmek bizim ruhumuzda yoktu. Müthiş bir geri dönüşle son 2 maçı 3-0 kazanarak rakibimizi geride bıraktık. Bu tur bize kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkını getirdi. Tüm oyuncularımı özverili çalışmalarından ve sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Bizi destekleyen yönetim kurulumuza, antrenör ekibim ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız ve aşacağımız birçok engel, elde edeceğimiz çok başarı hikayesi var. Şimdi tüm gücümüzle Alanya Belediyespor serisini başarıyla geçerek sezonu 5'nci sırada tamamlamaya odaklanacağız dedi.