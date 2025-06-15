Kayseri'de öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

Ekipler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınava geç kalma riski bulunan adaylara yardım etti.

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Sınava geç kalma riski bulanan öğrenciler, kentin farklı noktalarındaki motosikletli ekiplerden yardım istedi.

Ekipler, öğrencileri sınavın başlamasına kısa süre kala okullarına yetiştirdi.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA