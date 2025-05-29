Polis Eşleri Derneği tarafından, şehit ve gazi çocuklarına burs desteği sağlamak amacıyla "Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor" temalı kermes düzenlendi. Etkinlik, Polis Akademisi Başkanlığı'nın Anıttepe Yerleşkesi'nde başladı ve 29 Mayıs–1 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kermesin açılışına Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Polis Eşleri Derneği Başkanı Beyhan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, daire başkanları, şube müdürleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile 81 ilden gelen polis eşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel Ürünlerle Anlamlı Dayanışma

Kermeste, 81 ilin yöresel gıda ürünlerinden el yapımı eşyalara, sanatsal tablolar ve giyim ürünlerine kadar geniş yelpazede birçok ürün satışa sunuluyor. Elde edilecek gelirle, şehit ve gazi çocuklarına burs desteği sağlanacak.

Beyhan Demirtaş: "Anadolu'yu Başkent'te buluşturuyoruz"

Polis Eşleri Derneği Başkanı Beyhan Demirtaş, etkinliğin hem sosyal dayanışma hem de eğitim desteği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu kermesle Anadolu'nun kalbini Ankara’da attırıyoruz. Gelirlerle 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere burs sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca ihtiyaç sahibi gençlerimize bir defaya mahsus eğitim yardımı da sunuyoruz. Amacımız, onların yanında olduğumuzu hissettirmek” dedi.

Hatice Nur Yerlikaya: "Gençlerimizin başarısı daim olsun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ise yaptığı konuşmada, “Kermesimizle üniversite öğrencisi evlatlarımıza burs desteği sağlamayı hedefliyoruz. 81 ilimizin yöresel ürünleriyle hazırlanan bu anlamlı organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin başarısı daim, birlik ve beraberliğimiz güçlü olsun” ifadelerini kullandı.