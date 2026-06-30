Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, ABD ile yapılan mutabakatın karşılıklı sorumluluklar içerdiğini belirtti. Açıklamasında, “Eğer ABD tarafı mutabakat zaptına bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, sürecin tek taraflı ilerlemeyeceğini vurgulayarak, uluslararası anlaşmalarda karşılıklı güven ve yükümlülüğün esas olduğunu dile getirdi.

“Akılcılık ve kararlılık vurgusu”

İran Cumhurbaşkanı, açıklamasında tehdit söylemlerine de değindi. “Akıl dışı söylemler ve temelsiz tehditlere karşı yaklaşımımız; karar alma süreçlerinde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, eylem zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuzca savunma yapmaktır” ifadelerini kullandı.

ABD–İran ilişkilerinde kritik mesaj

Açıklama, United States ile Iran arasındaki diplomatik temasların yeniden gündemde olduğu bir dönemde geldi. Uzmanlara göre bu tür açıklamalar, iki ülke arasındaki müzakere sürecinin geleceğine dair önemli sinyaller taşıyor.