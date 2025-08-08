Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4,5 milyon oyuncuya ulaşan Sosyal Lig'de, sezonu 3 bin 134 puanla lider tamamlayan Tanju Bali'ye Kia Stonic, 3 bin 108 puanla bitiren Yaşar Temel'e ise Kia Picanto hediye edildi.

Törene Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ve Rune Games Genel Müdürü Burçin Cafer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağyel, Kia olarak sporu, insanları bir araya getiren, sınırları aşan ve ortak tutkular yaratan bir alan olarak gördüklerini belirterek, 'Anadolu Efes Basketbol Kulübü ile Türkiye'de spor alanında yürüttüğümüz önemli sponsorluklardan biri de Sosyal Lig iş birliğimiz. Gençlerle bu platformda buluşmak, onlara ilham vermek ve spora olan bağlılığımızı birlikte pekiştirmek bizim için son derece değerli. Emeği geçen tüm paydaşlara gönülden teşekkür ediyor, kazanan yarışmacılarımıza keyifli ve güvenli sürüşler diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sosyal Lig'in 2024-25 sezonu 2. devre ödül töreninde kazananlar ve iş ortaklarıyla bir araya gelmekten gurur duyduklarını ifade eden Cafer ise, şunları kaydetti:

'Petrol Ofisi Sosyal Lig, artık sadece bir oyun değil, Süper Lig'i takip eden milyonlarca futbolseverin buluştuğu interaktif bir futbol dünyası. Rune Games olarak tüm geliştirme, tasarım ve operasyon süreçlerini kendi ekibimizle yürütmemiz, bize oyun yönetiminde çeviklik, hızlı adaptasyon ve hayal ettiğimiz yenilikleri çok daha kısa sürede hayata geçirme gücü veriyor. 2025-26 sezonu bambaşka bir heyecan vadediyor. Yeni iş birlikleri, zenginleşen ödül yapısı, sürprizlerle dolu oyun içi deneyimler ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyan dinamiklerle Sosyal Lig'i bugüne kadarki en iddialı sezonuna hazırladık. Oyuncularımız için bu yıl, Süper Lig'in tek fantezi futbol oyununu oynamak her zamankinden daha keyifli olacak.'