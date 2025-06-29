Yangın, saat 17.45 sıralarında Velibaba Mahallesi sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önleyerek büyük bir faciayı engelledi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.