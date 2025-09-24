Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, parkta çıkan tartışmada K.Ç. (20) tarafından tabancayla vurulan Taha Görkem Deniz (27) hayatını kaybetti. Olayın ardından motosikletle kaçan K.Ç. ve yanındaki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 426’ncı Sokak’ta bulunan Ömer Yalçın Parkı’nda meydana geldi. Taha Görkem Deniz ile K.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.Ç. yanındaki tabancayla Taha Görkem Deniz’e ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, göğsünden vurulan Deniz’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Taha Görkem Deniz’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

K.Ç. ve yanındaki kişi, motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.