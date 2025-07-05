Pakistan’ın liman kenti Karaçi’de dün meydana gelen 5 katlı bina çökmesinde dün 10, bugün ise 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Böylece can kaybı 16’ya yükseldi.

Kayıplar İçin Umut Sürüyor

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde sürdürdüğü çalışmalarda şimdiye kadar enkaz altından 8 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha bulunduğunu tahmin ederken, ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Fotoğraf Kaynağı: Haber Global