Pakistan’ın liman kenti Karaçi’de dün meydana gelen 5 katlı bina çökmesinde dün 10, bugün ise 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Böylece can kaybı 16’ya yükseldi.

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Arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde sürdürdüğü çalışmalarda şimdiye kadar enkaz altından 8 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yetkililer, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha bulunduğunu tahmin ederken, ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Fotoğraf Kaynağı: Haber Global

Kaynak: DHA