Trump, açıklamasında, “Bu gece polis ve ordu ile dışarı çıkmayı düşünüyorum” diyerek kamuoyunun dikkatini çekti. Başkan, geçtiğimiz hafta şehirde şiddet olaylarının arttığını öne sürerek Metropoliten Polis Departmanını federal kontrol altına almış ve Ulusal Muhafızlarla birlikte çok sayıda federal ajanı kente göndermişti.

DC yetkilileri, resmi verilerde şiddet suçlarının son dönemde düşüş gösterdiğini hatırlatarak Trump’ın iddialarını reddediyor. Buna rağmen Beyaz Saray, başkanın planına dair ayrıntıların ilerleyen saatlerde açıklayacağını bildirdi.