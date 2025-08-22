Yozgat'ta 24. Uluslararası Sürmeli Şenliği, kortej yürüyüşü ve konserlerle başladı. Yimpaş Kültür Merkezi önünden kortej yürüyüşüyle başlayan şenlik, Cumhuriyet Meydanı'nda konserlerle devam etti.

Sanatçı Enes Kayalar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının konserlerine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği parçalara eşlik etti. Festival kapsamında meydanda yerel ürünlerin yer aldığı stantlar da kuruldu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Sürmeli Şenlikleri'nin 24'üncüsünü bugün başlattıklarını söyledi.

Arslan, 'şenlik' ifadesini özellikle kullandıklarını, şenliğin halka ait olduğunu, özel bir protokolün uygulanmadığını söyledi.

Sürmeli Şenlikleri'nin bir marka hale geldiğini değinen Arslan, 'Artık Sürmeli Şenliği bir marka oldu. Herkes bekliyor. Dolayısıyla biz de bu beklentiye cevap vermek istiyoruz. Yozgat'ta sosyal hayatı çok canlı tutmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.