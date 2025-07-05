Bakırhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sivil toplum örgütleri ve yöre dernekleriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye’nin uzun süredir çözüm bekleyen Kürt meselesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

İlk oturumu basına açık şekilde gerçekleşen buluşmada, Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesele hepimizin sorumluluğundadır"

Bakırhan, "Türkiye’nin yüzyıllık bir meseleye dair çözüm önerilerini tartışıyoruz. Bu mesele sadece Kürtleri değil, tüm halkları ilgilendiren bir konu. Bu meselenin çözüme kavuşturulması, ülkenin demokratikleşmesine katkı sağlayacaktır. Eğer bunu toplumsallaştırabilir, halkın taleplerini masaya koyarak demokratik bir baskı oluşturabilirsek, Türkiye’de daha huzurlu ve demokratik bir ortamda yaşayabiliriz." dedi.

Demokratikleşme ve Barış İçin İnanç ve Çaba Gerekiyor

Tuncer Bakırhan, demokratikleşme sürecine ve barışa inancı pekiştirmeleri gerektiğini belirterek, “İnsanlarımızın kaygılarını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz, ancak bazen sürecin ruhuna uygun olmayan adımlar atılıyor. Bu süreçte, Kürt meselesini çözmeden, demokrasiyi inşa edemezsiniz. Hukuk ve demokrasi rafa kaldırıldığında, en büyük zararı yine bizler görürüz.” dedi.

Bakırhan, Türkiye’nin demokrasi sorunlarının kökeninde, hukukun ve demokrasi kültürünün yokluğunun yattığını ifade ederek, “Demokrasi olmadan Türkiye çok şey kaybetti. Bu durumu en iyi iktidarda bulunanlar biliyor. Şimdi onlara çağrımız, antidemokratik tutumlardan vazgeçmeleri ve muhalefetle bir araya gelip Kürt meselesini çözmeleridir." dedi.

Silahların Bırakılması Süreci ve Toplumsal Barış

Bakırhan, silahların bırakılması süreci ile ilgili önemli bir adım atılacağının altını çizerek, bu süreçte toplumun mutluluğunun ve güveninin sağlanması gerektiğine dikkat çekti:

"Silahların bırakılması sürecinin başladığı bu dönemde insanlar, çatışmaların sona ermesini mutlulukla karşılamalı. Ancak bu sürecin başarısı için, sadece halkın değil, siyasi iradenin de sağduyulu ve adil bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Toplumsal barışı sağlamak için, toplumsal dinamiklerin bir araya gelmesi gerekiyor.”

Bakırhan, bu süreçte atılacak adımların Türkiye'nin ikinci yüzyılında bir demokratik Cumhuriyet inşa edilmesi için çok önemli olduğunu ifade etti ve “Bu sürecin başarısı için hepimizin el birliğiyle çalışması gerekiyor.” dedi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla)