Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Zaporijya Nükleer Santrali ile ÇernobilNükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Perşembe sabahı, Çernobil'deki IAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı. Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge'de birkaç dronun tespit edildiği ve ekibin duyduğu seslerin uçaksavar kaynaklı olduğu anlaşıldı” denildi.

IAEA Başkanı Rafael Grossi’nin açıklamalarına yer verilen metinde, nükleer tesislerin çevresinde artan dron faaliyetlerinden derin endişe duyduğu belirtildi. Grossi, “Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlere azami itidal göstermeleri çağrımı tekrarlıyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki IAEA ekibinin geçen hafta boyunca neredeyse her gün askeri faaliyetler gözlemlediği bildirildi.(DHA)