CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in 300 gündür tutuklu olduğunu hatırlatarak, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özel, “19 Mart’tan itibaren araçsallaştırılmış yargı süreciyle başlayan Esenyurt kumpasının üzerinden 300 gün geçti. Türkiye’nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 300 gündür tutuklu” ifadeleriyle sürece dikkat çekti.

Yargı süreci ve kayyım yönetimi

Özel, Esenyurt’un 300 gündür kayyım tarafından yönetildiğini belirtti. Ahmet Özer’in sözde “terör” dosyasından tahliye edilmesine rağmen belediyede kayyımın görevine devam ettiğini hatırlatan Özel, Özer’in tutuklu bulunduğu soruşturmada 8 aydır iddianame beklediğini vurguladı ve süreci “yargısız infaz” olarak değerlendirdi.

Tutuksuz yargılama çağrısı

Özgür Özel, çatışmalı süreçlerin sona ermesi ve toplumsal barışın sağlanması için çalışmalar yürüten Ahmet Özer’in cezaevinde olmaması gerektiğini ifade etti. Özel, “Bir an önce tutuksuz yargılamaya geçilmeli; Ahmet Özer hem görevine dönmeli hem de toplumsal barışın güçlenmesine katkı sağlayabilmelidir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

