Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan Cumhuriyet Korosu, 2025-2026 dönemi koro çalışmaları için kayıtlarını açtığını duyurdu. Şef Serdar Yasun yönetiminde gerçekleşecek çalışmalar, müzikseverlere unutulmaz deneyim fırsatı sunacak.

Kayıt ve iletişim detayları

Ön kayıt yaptırmak isteyenler aşağıdaki numaralardan başvuruda bulunabilecek:

0 505 256 24 64

0 532 597 33 80

Koronun çalışmaları, her Pazartesi günü 18:30 – 21:30 saatleri arasında Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Merkez Binası, Selanik Caddesi 34/2, Kızılay – ANKARA adresinde yapılacak.

Müzik tutkunları, Cumhuriyet Korosu’na katılarak hem yeteneklerini geliştirme hem de keyifli bir topluluk deneyimi yaşama fırsatı yakalayacak.