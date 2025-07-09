İstanbul Sancaktepe'deki mitingde ilk olarak İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kaleme aldığı mesajı okudu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı konuşmada “Bu darbeyi sürdüremezsiniz, adayımızı esir tutamazsınız” sözleriyle iktidara yüklendi.

Ekrem İmamoğlu: “Bir hukuk garabeti yaşıyoruz”

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in kürsüde okuduğu İmamoğlu’nun mektubunda şu ifadeler öne çıktı:

“Sevgili Sancaktepeliler; 2019’dan bugüne İstanbul’da nelerin değiştiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Adil, şeffaf ve hizmet odaklı bir yönetimle İstanbul her alanda büyük ilerleme kaydetti. Gerçek hizmetle tanışan İstanbullular, 2024 seçimlerinde bu anlayışı daha da güçlendirdi. Ancak bugün yaşadıklarımız bir hukuk garabetidir. Kurgulanmış bir senaryo ile ilgim olmayan bir davada yargılanıyorum. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan bu düzenin karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. Güzel günler mutlaka gelecek.”

İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında bulunduğu CHP’li belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturmaların siyasi amaçlarla kurgulandığını vurgulayarak, “Biz değil, yargıyı talimatla yönetenler kendilerini aklamak zorundadır” dedi.

Özgür Özel: “Bu milletten kaçamazsınız, adayımızı esir tutamazsınız”

İBB Başkanı İmamoğlu’nun mesajının ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanındaki kalabalığa seslendi. 112 gündür adalet mücadelesi verdiklerini hatırlatan Özel, iktidarı şu sözlerle eleştirdi:

“Biz bir darbeye karşı direniyoruz. Karşımızdakiler milletten, sandıktan, meydanlardan korkuyor. Sokağa çıkamıyor, pazara gidemiyorlar. Hesap vermeye gelince sizden kaçıyorlar. Ama bu milletten kaçamazsınız! Adayımızı esir tutamazsınız, Ekrem Başkan’ı alacağız. İktidarı alacağız. Biz kazanacağız, millet kazanacak!”

“12 Mehmetçiğimiz boş yere şehit oldu, hesap soracağız”

Özgür Özel, son dönemde yaşanan askeri ihmallere de değindi. Şırnak’ta yaşanan helikopter faciasını hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:

“Ordumuzun teknolojik gücü varken, evlatlarımızın elinde gaz maskesi ve oksijen tüpü olması gerekirken ihmaller zinciriyle 12 aslan parçasını kaybettik. Bu milletin evlatlarının canını hiçe sayanlardan, bu ihmallerin sorumlularından mutlaka hesap soracağız. CHP olarak bu işin sonuna kadar takipçisiyiz.”