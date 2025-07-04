“Hiçbir Siyasetçi Yargılanmaktan Muaf Değil Ama Tutuklu Yargı Zulümdür”

Özgür Özel, son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın gözaltına alınması ve İzmir’de 99 kişinin tutuklamaya sevk edilmesiyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 gün önceden operasyon sinyali verdiğini hatırlattı:

“Soruşturmalar gizli yapılır. Ama Erdoğan 10 gün önceden bunu söylüyorsa, yargı bağımsız değildir. Başsavcılıklar Cumhurbaşkanı’na bilgi veriyor, o da siyasi propaganda yapıyor.”

Tutuklu yargılamaların hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Özel:

“Yargılanmaktan kaçmayız, ama tutuklu yargılanmak büyük bir zulümdür. Bu, Mussolini’nin ön infaz yöntemidir. Aziz Kocaoğlu 379 yıl hapisle yargılandı ve beraat etti. Onu o gün tutsaydınız ne olacaktı?”

Emeklilere 80 TL Zam: “Bir Tas Mercimek Çorbası Ediyor”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına ve buna göre yapılan zam oranlarına tepki gösteren Özel, “Bu zammın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok” dedi. Verdiği örnekle dikkat çekti:

“16 bin 881 lira olarak açıklanan en düşük emekli maaşı, enflasyon uygulandığında 16 bin 879 liraya denk geliyor. Yani 2 lira refah payı verdiler. Bu 2 kuruş refah payı anlamına geliyor. Günlük zam 80 liraya denk geliyor. Bir tas çorba içilemiyor bu zamla.”

"Geçen Yıla Göre Yarım Çeyrek Altın Eksildi"

Altın üzerinden yaptığı değerlendirmede ise:

“Geçen yıl emekli maaşıyla 3 çeyrek altın alınabiliyordu, şimdi 2.5. Geçen yıl bile bu az diye isyan ediyorduk. Şimdi daha da gerideyiz. Emeklinin cebinden yarım çeyrek altın çaldılar.”

CHP’den İki Yeni Kanun Teklifi: Emekliye ve Asgari Ücrete Net Rakamlar

CHP’nin 30 Haziran’da TBMM’ye sunduğu iki kanun teklifine değinen Özel, detayları şöyle açıkladı:

1. Emekli Maaşları:

En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilecek

Memur emeklileri için seyyanen zam yapılacak

2. Asgari Ücret:

Temmuz itibarıyla asgari ücretin 30.254 TL olması gerektiği savunuluyor Bakan Uraloğlu: "4,5G abone sayısı 87,6 milyona ulaştı!" İçeriği Görüntüle

“Devlet asgari ücreti cebinden vermiyor. Bu nedenle patronlar üzerinde de adil baskı kurulmalı.”

"2025’in İlk 6 Ayında 1 Yılda Yandığı Kadar Orman Yandı"

Orman yangınlarının ulaştığı boyutla ilgili uyarılarda bulunan Özel, “Bu yıl 6 ayda, geçmişte bir yılda yanan orman kadar alan yandı” dedi.

3 bin 44 orman yangını çıktı

Son 10 yılın yıllık ortalaması 2 bin 500’dü

2 vatandaş ve 1 orman işçisi hayatını kaybetti

“Yangın söndürmede emeği geçen herkese minnettarız. Ama bu işin sadece gönüllülerle olmayacağı ortada.”

“PKK Silah Bırakıyorsa Memnuniyet Verici”

PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili soruya Özel net yanıt verdi:

“Terör örgütü silah bırakıyorsa bu iyidir. Tüm silahların tamamen bırakılması, barışın teminatıdır. Biz bu adımı olumlu buluyoruz. Ama bu süreçle birlikte Türkiye’nin demokratikleşmesi de hızlanmalı. Demokratikleşme konusunda ne kadar istekliysek, silahların bırakılması konusunda da o kadar destek vermeye hazırız.”