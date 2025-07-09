CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer partilileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Özel, hem tutuklamalara hem de yargı sürecine sert tepki gösterdi.

Zeydan Karalar’ın 14 yıl önceki bir ihaleye dayandırılan iddialarla tutuklandığını belirten Özel, “Adana’nın sevgilisi Zeydan Karalar’ı, Adana’dan koparıp cezalandırıyorlar. İddia ettikleri suça dair ne bir örgüt var ne de bir kanıt. Sadece yalan beyanlara dayanan bir süreç işletiliyor. Zeydan Başkan bir başına, siyasi bir intikam uğruna içeride tutuluyor” dedi.

“Karar önceden verilmiş, yargılama değil infaz süreci yürütülüyor”

Ekrem İmamoğlu hakkındaki sürece de değinen Özel, “Ekrem Başkan daha ifade verirken tutuklandığı yönünde haberler servis edildi. Bu durum, yargının değil siyasi otoritenin karar verdiğini gösteriyor. Kararlar çoktan verilmiş, süreç sadece göstermelik yürüyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yargı mensuplarına da dikkat çeken Özgür Özel, ismini vermediği bir savcıyı hedef alarak, “Üç isimli bir savcı var. Ekrem Başkan’a ifade sırasında, ‘Kızmıyorsunuz değil mi, bu işler böyle’ diyecek kadar rahat davranıyor. Onunla ilgili çok şey öğrendim, zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağım” dedi.

“Çalık’ın sağlık durumu kritik, Adli Tıp elini çabuk tutmalı”

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna da değinen Özel, cezaevi koşullarının Çalık’ın nüks eden hastalığını tetikleyebileceğini belirtti. “Hastanede hazırlanan rapor çok kritik. Adli Tıp Kurumu gerekli adımları ivedilikle atmalı. Tedaviye geç başlanması durumunda hayati risk söz konusu olabilir” diyen Özel, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.