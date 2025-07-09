İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. 12 Askerin şehit olayı ile ilgili görüşlerini açıklayan Dervişoğlu “Hayır, ben sadece taziye dilemekle yetinmeyeceğim. O vatan bekçisi yiğitlerin hesabını soracağım. Çünkü, bir vatan, Evlatları sağ olmadan, sağ kalamaz. Bir devlet, öz evlatlarının canına kıymet vermeden, ayakta kalamaz.” diye konuştu.

“HESAP VERMELİLER”

Böylesine bir garabetin ancak sorumluları olur. Sorumlular her kim olurlarsa olsunlar, Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı, Etkili, yetkili, tüm kişi ve kurumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türk Milletine hesap vermelidir. Acilen, behemahal hesap vermelidir. Sorumlular hesap vermezse, Emin olun bu salon, bu parti, bu millet bu hesabı soracaktır! Mutlaka soracaktır! “Olayın şüyuu, vukuundan beterdir, beter! ”Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teröristle müzakerede aparat olarak kullanılacak yer değil, Bu millete, bu milletin evlatlarına hesap verilecek yerdir.

ÖCALAN’IN VİDEOSUNA TEPKİ

Iyı Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Abdullah Öcal’ın gece yarısı yayınladığı mesajı sert bir şekilde eleştirdi.

Dervişoğlu Şunları söyledi ; Bu iktidarın milletten nasıl koptuğuna, milletin duygularına nasıl yabancılaştığına bir kez daha şahitlik ettik. 12 vatan evladının şehadet haberi milletimizi yasa boğarken, Sayın Erdoğan ne yaptı?

İmralı’daki katilin ulaklarıyla görüştü.

Böyle bir günde böyle bir görüşme için hiçbir sakınca görmedi. Ama Adalet Bakanı, aynı heyetle, şehit cenazeleri var diye dün planlanan görüşmesini erteledi.

Sormak isterim;

Madem bir hassasiyet gerekiyordu, Cumhurbaşkanı neden bu hassasiyetten kendini muaf tutmuştur?

12 vatan evladının şehadetini de mi umursamadınız?

Milletin gözyaşı döktüğü bir günde, o katilin ulaklarıyla görüşmekten hiç mi rahatsız olmadınız?

Yurdun dört bir yanında programlar iptal edilirken, ertelemek de mi gelmedi aklınıza?

Vicdandan ve milletten bu kadar mı koptunuz?Üstelik, memlekette gece ekran karartan iktidar, sabahına, İmralı’daki teröriste görüntülü mesaj çektirip dünyaya dağıttırabilmektedir.

Özgür medyaya yasak olan yayın, teröriste serbest! Şu aymazlığa bakar mısınız? Hem de mesajında, hala ulusal kurtuluş mücadelesi diyor, hala kazandığını ilan ediyor. Bu orta oyununda kazananın kim olduğu ortadadır. Ve ben, böyle bir aymazlığı tarif edecek söz bulamıyorum. Yazıklar olsun!