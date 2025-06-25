Ankara’da manken ve oyuncu Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’a (73) yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarparak ölümüne sebep olan üniversite öğrencisi Elif Nasır Nalbant (22) hakkında Yargıtay’ın verdiği 4 yıl 5 ay 10 günlük hapis cezasını onama kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Başsavcılık, Ulusoy’un kazanın gerçekleştiği Turan Güneş Bulvarı’nda ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerinin bulunduğunu, ancak mağdurun bu geçitleri kullanmadan ve trafik yoğunluğunu gözetmeden karşıya geçmeye çalıştığını belirterek, kararın bozulmasını talep etti.

Kazanın Detayları ve Hukuki Süreç

4 Aralık 2022’de meydana gelen kazada, hız sınırının 50 km olduğu yolda, özel bir üniversitenin Makine Mühendisliği burslu öğrencisi Elif Nalbant’ın kullandığı araç 72 km hızla ilerliyordu. Yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy’a çarpan sürücü tutuklandı ve 70 gün sonra tahliye edildi.

İlk mahkeme Nalbant’a taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verirken, istinaf mahkemesi suçun bilinçli taksir kapsamında olduğunu belirterek cezasını 4 yıl 5 ay 10 güne yükseltti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi de bu kararı onadı. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz ederek dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilmesini talep etti.

Aileden ve Avukattan Açıklamalar

Kazanın ardından yaşanan psikolojik zorluklar nedeniyle intihar girişiminde bulunan sürücü Nalbant’ın annesi Pakize Nalbant, sosyal medyada kızına yönelik hedef gösterme ve psikolojik baskıya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu bir kazaydı, kasten yapılmadı. Çocuğum cezasını çekiyor. Adalete güveniyoruz. Ancak sosyal medya ve kamuoyu baskısı nedeniyle çok zor günler geçiriyoruz.”

Sürücü Elif Nalbant’ın avukatı Özge İrem Aksu ise suçu kabul ettiklerini belirterek, müvekkilinin toplum için kazandırılması gereken bir birey olduğunu ifade etti:

“Elif yaptığı hatanın bedelini ömür boyu çekecek. Karar yüce mahkemelerimizin takdirindedir. Biz, Elif’in özgürce yaşamasını ve topluma kazandırılmasını istiyoruz.”