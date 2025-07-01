Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Lütfi Kırdar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 19 Mart Darbesinin 100’üncü Günü Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 19 Mart darbesinin tam 104’üncü günü. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ise tam 100’üncü günü. Bugün 100’üncü gün. Yüz karasıdır. Demokrasinin yüz karasıdır, adaletin yüz karasıdır. Bu süreç, Türkiye siyasi tarihinin yüz karasıdır. Şimdi 19 Mart darbesinin 100’üncü gününde 19 Mart’ın 104’üncü, tutuklamaların 100’üncü gününde 100 günlük adaletsizliği konuşmak üzere buradayken, bu sabah aniden İzmir’de ortaya çıkan yeni bir operasyonla uyandık. Artık adaletsizlikler bitsin, demokrasiye dönülsün diye beklerken, birileri adaleti katletmeye devam ediyorlar. İzmir’de il başkanımız, önceki büyükşehir belediye başkanımız dahil, 150’den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu milleti 100’üncü kara güne şafak baskınıyla uyandıranların bir amacı, sadece kendi gördükleri o hayali ahtapota milleti inandırmaya çalışırken; diğer taraftan bugünkü 100’üncü gün mücadelemizi, etkinliğimizi, akşamki Saraçhane birlikteliğimizi engellemek, bizi paralize etmek, dikkati İzmir’e çekmek, buradakileri unutulmaya terk etmek hesabı vardır. Ama buradan bütün Türkiye’ye ilan ediyorum ki bugün 100’üncü kara gün. İstanbul mücadelemizin 104’üncü günüdür, İzmir mücadelesinin birinci günüdür. İzmir’de operasyonun İzmir Büyükşehir Beledyiesi’nin ihbarıyla yapıldığı gibi bir dezenformasyon az önce yalanlanmıştır. Elbette büyük büyük yapıların içinde soruşturmalar, varsa suçlular haklarında işlemler olabilir. Ancak bugün İzmir’deki bu boyuttaki bir operasyonun yeni bir yargı kumpası olduğundan, iftira olduğundan ve kimleri kapsadığına bakıldığında, CHP’nin içinde ‘Efendim şimdi son kurultayda Özgür Özel’i destekleyenlere operasyon oldu. Özgür Özel onlara sahip çıktı. Şimdi karşısındakilere operasyon yapalım. Onlara sahip çıkmaz. Partiyi bölelim’ hesabı, ne Özgür Özel’i, ne Kuvayi Milliye’nin partisini tanımamaktır. Biz geride kimseyi bırakmayanların partisiyiz. Biz haklıyla haksızı vicdanımızda tartan, birileri kara çaldı diye onlara siyasi pozisyonlar üzerinden bakan değil, herkesi kendimiz kadar, kardeşimiz kadar, bu partideki herkesi kardeş bilenleriz. Kardeşini satanlara, yola çıktıklarını yolda bırakanlara, kurdukları partiyi 33 kişiyle kurup, iki kişi olanlara duyurulur. Cumhuriyet Halk Partisi birlikteliğin ve kardeşliğin partisidir" diye konuştu.

Özel, "100’üncü güne yönelik bir başka operasyon ise gündemin değişmesi ve bir büyük tartışmanın başlaması, bunun üzerinden her şeyin yeniden şekillenmesi ümidiyle yapılan bir işle karşı karşıyayız. Zor bir konu. Dışarıdan ilk duyanı, görmeyeni yanıltan, toplumu hızla kutuplaştıran, tansiyonu artırmak için özellikle üzerinde durulan bir konu. Ancak gün, birilerinin peşinden gitmek, dayatılan ezbere gitmek değil, dönüp bakma günüdür. Dün akşam saatlerinde Türkiye'de yaygınlaşan ve hızla tansiyonu yükselten olayı ilk duyduğumda, 'Leman dergisi Hz. Peygamber’in karikatürünü çizmiş'. İlk tepkim, 'Yanlış olmuş. Olur mu karikatür, Peygamber’in resmi mi olur?' İkinci tepkim, 'Yahu yapmamışlardır. Bu doğru değildir. Leman öyle bir dergi değil' demek olmuştur. Aldım ve karikatüre baktım. Kolayı şu karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak, 'Efendim peygamber efendimize bunu diyenleri ben de kınıyorum' demek işin kolayıdır. Yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına, çizerine, hatta karikatüristlerine sesleniyorum. Dönün bir bakın. Ben baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Gökyüzünde tanışıyorlar. Diyor ki, 'Selamünaleyküm, ben Muhammed' Bunu Hazret-i Muhammed’i resmetmişler olarak söylüyorlar. Hazret-i Muhammed peygamber katındadır, melek falan değildir. Orada Muhammed; Gazze’de öldürülmüş, ismini sallallâhu aleyhi vesellem Hazret-i Muhammed’den alan bir çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzeli’dir. Doğduğunda bebek, öldüğünde kaç yaşında olursa olsun peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür. Ama Leman, hepiniz susarken, Mavi Marmara’ya destek karikatürü çizen Leman’dır. O Leman hepiniz susarken, İsrail’e ticarete karşı cephe alan Leman’dır. O Leman motokurye Samet’i kapak yapmış ve Samet’in kardeşine destek olmuş Leman’dır. Motokurye Samet, Ankara’da ölünce hikayesine hepimizin hüngür hüngür ağladığı Samet’tir. Leman gazetesinin bugüne kadar Filistin davasına sahip çıkışına doğrudan şahit olmuş bir okurlarıyım. Leman gazetesinin üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz. Eğer ki Hazret-i Muhammed’e bir saygısızlık varsa ona kim karşı çıkar? Geçmişteki meclis tutanaklarına bakın, Manisa’da her siyasi partiden iyi gününde kötü gününde birlikte olduğumuz, yasamızı birlikte tuttuğumuz, orucumuzu birlikte açtığımız, bayram namazını birlikte kıldığımız Manisalı muhafazakarlar şahidimdir ki; Hazret-i Muhammed’e saygısızlığa da izin vermem, ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçe de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek" diye konuştu.