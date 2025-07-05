Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, Adana, Adıyaman ve Antalya'nın belediye başkanlarının gözaltına alınmasını eleştirerek, bu tür süreçlerin demokrasiyi olumsuz etkileyeceğini belirtti. Ayrıca, orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Özdağ, bu yangınların elektrik hatları ve lehim makinesi kıvılcımlarına bağlanmasının yeterli bir açıklama olmadığını ifade etti.

Yargı Süreci ve Zafer Partisi'nin Geleceği

Özdağ, kendi yargı süreci hakkında da açıklamalarda bulundu. Silivri Cezaevi'nde 2 yıl 4 ay haksız yere tutulduğunu söyleyen Özdağ, tahliye olduktan sonra yaptığı "Nerede kalmıştık?" açıklamasını hatırlatarak, Zafer Partisi'nin Türk milletinin zaferi için daha güçlü ve kararlı bir şekilde yola devam edeceğini belirtti.

Zafer Partisi'nin Milliyetçilik Anlayışı

Zafer Partisi'nin milliyetçilik anlayışının, Atatürk çizgisi ve proje temelli olduğunu vurgulayan Özdağ, Türkiye'yi adım adım dolaşacaklarını ve Zafer Partisi'nin projelerini halkla buluşturacaklarını söyledi.

Toplantının ardından Özdağ, partisine katılan eski milletvekili Nazif Okumuş'a parti rozetini takdim etti.