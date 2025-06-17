Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi Başkanı Muhammadjon Obidov’un öncülüğündeki heyet, 14-21 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen basın gezisi kapsamında Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç ile makamında bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonuyla gerçekleşen ziyarette Cavit Erkılınç, konuk gazetecilere Basın İlan Kurumu’nun yapısı ve Türk basın sektörüne ilişkin kapsamlı bilgiler aktardı. Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında medya alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesine açık olunduğu vurgulandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Özbekistan’ın basına yönelik kamu desteği konusunda Kurumun sahip olduğu birikimden faydalanabileceğini ifade ederek, “64 yıldır adil ve tarafsız bir ilan dağıtım mekanizmasıyla Türk basınına hizmet veriyoruz. Dost ve kardeş ülkemiz Özbekistan, dünyada eşi benzeri olmayan, sektörün tüm paydaşlarını kapsayan bir yapı ile oluşturulan Basın İlan Kurumu’nu rol model olarak almak isterse katkı vermeye hazırız” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca’nın da eşlik ettiği ziyarette, Denetim ve İlan Müdürü İdris A. Çam, Kurumun görevleri, basına yönelik ilan ve reklam destekleri ile Türkiye’deki gazete ve internet haber sitelerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Yapılan sunumun ardından Özbek gazeteciler merak ettikleri konularla ilgili sorular yöneltti.

Ziyaret sonunda Özbek heyeti adına Muhammadjon Obidov, Genel Müdür Erkılınç’a ata topraklarından özel olarak yapılmış porselen bir tabak takdim etti. Ayrıca, Özbek gazetecilere Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan çıkan çeşitli eserler armağan edildi.