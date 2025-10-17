Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi.

Emek Mahallesi'ndeki markette dün 5 yaşındaki çocuğunu darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan baba C.E'nin (49) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

Baba C.E'nin emniyetteki ifadesinde, oğlunun çok hareketli olduğunu belirterek, 'Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım.' dediği öğrenildi.

Darbedilen çocuk, dün olayın ardından koruma altına alınmıştı.