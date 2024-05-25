Kaza, gece saatlerinde Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu Yunus Berho yönetimindeki 15 MA 0595 plakalı otomobil, köprüden geçerken sulama kanalına düştü. Kazanın ardından 3 kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kız kardeşler, 25 yaşındaki İbdisem Berho ve 9 yaşındaki Rihem Berho'ya ulaşılamadı. Otomobil ise çekiciyle sulama kanalından çıkartılarak otoparka çekildi. Yaralı olarak hastaneye götürülen Omar Hamdi (1,5) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gece saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleriyle AFAD ekipleri kanal ve çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Sonuç alınamayınca arama çalışmaları sabaha bırakıldı. Sabah saatlerinde aracın sulama kanalına düştüğü yere tekrar gelen ekipler, kepçe yardımıyla sulama kanalını temizleyerek arama yaptı. Otomobilin koltuğunu bulan ekipler, kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaştı. Otopsi için Berho, adli tıp kurumu morguna gönderildi. Ekiplerin Rihem Berho'yu arama çalışmaları ise sürüyor.