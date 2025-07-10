Galatasaray'ın yeni sezon öncesi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı yıldız golcü Victor Osimhen transferinde, Napoli'nin son dakika hamlesi işleri zora soktu. Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcünün bonservisi için Napoli ile sıkı bir pazarlık yürütüyor.

NAPOLİ İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Galatasaray, Osimhen ile kişisel şartlarda anlaştı. Yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, oyuncuya yıllık 16 milyon Euro maaş ödeyecek. Ancak transferin önündeki tek engel Napoli oldu.

Napoli ile yapılan görüşmelerde Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibinin 75 milyon Euro'luk bonservis bedelini kabul etti. Taraflar, ödeme planı konusunda da prensipte anlaştı. Buna göre, Galatasaray bonservis bedelini 5 yıllık bir ödeme planıyla Napoli'ye aktaracak.

Ancak Napoli, transferin son aşamasında Galatasaray yönetiminden teminat mektubu zorunluluğu getirdi. Bu durum, transfer sürecini kritik bir noktaya taşıdı.

Galatasaray yönetimi, 10 Temmuz'dan sonra kalkacak olan serbest kalma bedeli maddesi öncesinde transferi tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı idareciler, Napoli'nin talep ettiği teminat mektubuyla birlikte sabah saatlerinde İtalyan kulübünün kapısını bir kez daha çalacak.

Transferin bu son aşamasında yaşanacak gelişmeler, Osimhen'in yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceğini belirleyecek. Galatasaray taraftarları, bu kritik transferin olumlu sonuçlanmasını merakla bekliyor.

ARKADAŞI YAZDI

Victor Osimhen'in gazeteci arkadaşı Buchi Laba'nın iddia ettiğine göre Napoli, oyuncunun Galatasaray'a transferini yokuşa sürmeye çalışıyor.

Buchi Laba'nın iddia ettiğine göre;

- Napoli anlaşmayı bilerek bozuyorlar ve onu Suudi Arabistan'a (Al Hilal) satmak istiyorlar.

- Victor Osimhen, Al Hilal'e gitmenin mümkün olmadığını çok net bir şekilde belirtti. Tek istediği takım Galatasaray.

- Napoli'ye sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giymeyeceğini ve artık Napoli'de oynamak istemediğini çok net bir şekilde bildirdi.