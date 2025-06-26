Karabük'te çıkan orman yangını, ekiplerin 45 dakika süren karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Cumayanı köyü mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanı fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 56 personelin müdahale ettiği yangın için Bolu'nun Gerede ilçesinden de söndürme helikopteri gönderildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinin ardından orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.