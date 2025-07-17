Zonguldak'ta meydana gelen lojman yangını sonrası mağdur olan iki Orman Muhafaza Memuru için, Orman Muhafaza Memurları Derneği tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan bağışlar ihtiyaç sahibi meslektaşlara ulaştırıldı.

Yaşanan üzücü olayın ardından kısa sürede organize olan Orman Muhafaza Memurları Derneği, ülke genelindeki üyelerinin desteğiyle örnek bir dayanışma sergiledi. Kampanya süresince gösterilen ilgi ve yardımlaşma, derneğin zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Orman Muhafaza Memurları Derneği Genel Başkanı İbrahim Uysal tarafından yapılan açıklamada, “Bu acı olay karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, Orman Muhafaza Memurları Derneği’nin ne denli güçlü ve dayanışma içinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu birlik ruhu oldukça, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.” ifadelerine yer verildi.

İbrahim Uysal ayrıca katkı sunan, destek olan ve dualarıyla yanlarında bulunan tüm kişi ve kurumlara içten teşekkürlerini iletti.