Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dudu Çakmak ve Hamiyet Özler'e çarparak ölmelerine neden olan sürücü Samet Celalettin Ü'ye 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 8 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Samet Celalettin Ü. ve taraf avukatları katıldı. Hayatını kaybeden Çakmak ve Özler'in aileleri de duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celsede savcının esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, sanığa son savunmasını yapması için söz verdi.

Sanık Ü, Çakmak ve Özler'in ailelerine başsağlığı dilediğini, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı vicdani olarak çok rahatsız olduğunu belirterek, 'Keşke böyle bir olay olmasaydı. Çok üzgünüm, keşke oradan benim cesedim çıksaydı. Tahliyemi talep ediyorum.' diye konuştu.

Söz alan sanık avukatı da dava dosyasında yer alan kamera görüntülerinin olayın aydınlatılması için yeterli olmadığını iddia etti.

Avukat, 'Müvekkilim, yol rampa olduğu için göremedi. Olayın yaşanmaması için frene basarak, direksiyonu sola kırdı. Kaza sonrası yardım çağırdı. Bu yüzden bilinçli taksirden uzaklaşmıştır.' dedi.

Müşteki avukatları da sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Samet Celalettin Ü'ye 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 8 yıl hapis cezası vererek, sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay el konulduğunu bildirdi.

- Olayın geçmişi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 16 Ekim 2024'de akşam saatlerinde Samet Celalettin Ü'nün kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Dudu Çakmak ve Hamiyet Özler'e çarpmıştı.

Çakmak ve Özler'in olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Ü, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan tutuklanmıştı.