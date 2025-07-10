CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Direnişi’nde dövülerek hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ı ölüm yıldönümünde andı. “Hayalindeki özgür dünyayı kurma sorumluluğu hepimizin omuzlarında” dedi.

“Hep 19 Yaşında”

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Özel, “Gezi eylemlerinde düşlerinden tekmelenerek hayattan koparılan Ali İsmail Korkmaz’ı rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi. Korkmaz’ın hayalini kurduğu özgür dünyanın, bugün tüm toplumun sorumluluğu olduğunu vurgulayan Özel, “Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında” diyerek Gezi sürecinde hayatını kaybeden gençlerin unutulmadığını belirtti.

Özgür Özel’in paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilirken, birçok kullanıcı da Ali İsmail’in ismini yaşatmak adına yorumlarda bulundu.

Gezi Direnişi ve Ali İsmail Korkmaz

2013 yılında başlayan Gezi Parkı protestoları, İstanbul’da Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan çevreci bir direnişle başlamış, kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılan büyük bir sivil itaatsizlik hareketine dönüşmüştü. Barışçıl başlayan bu eylemler, güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi sonucu pek çok gencin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açtı.

Ali İsmail Korkmaz Kimdir?

Ali İsmail Korkmaz, 1994 doğumlu bir üniversite öğrencisiydi. Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gördüğü Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te Gezi protestolarına katıldı. O gece sivil kıyafetli kişiler tarafından sokak arasında acımasızca darp edildi. 38 gün boyunca komada kalan Ali İsmail, 10 Temmuz 2013’te henüz 19 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Ölümünün ardından ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), gençlerin düşlerini yaşatmak ve adalet mücadelesini sürdürmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.